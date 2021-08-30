القبض على نشّالين قاما بسرقة مُصلين داخل مسجد في اربد

تمكن فريق تحقيقي من شعبة البحث الجنائي في مديرية شرطة غرب اربد من كشف ملابسات تعرض (5) مصلين للنشل داخل مسجد دير السعنة ظهر يوم الجمعة الماضي.

وقال مصدر أن بلاغاً ورد إلى شعبة البحث الجنائي بتعرض عدد من المصلين للنشل عقب صلاة الجمعة داخل مسجد دير السعنة، وتضمنت بطاقات بنكية و مبلغ 2600 دينار أردني ، مبيناً أن فريقاً من البحث الجنائي باشر بالتحقيق على الفور.

وبين المصدر بعد جمع كافة المعلومات الاستخبارية ورصد عدة عمليات سحب من بطاقات الصراف الآلي بالعاصمة عمان ومحافظة اربد من قبل شخص غير واضح المعالم ، حيث قادت الجهود الاستخبارية إلى تحديد مكان المشتبه بالعاصمة عمان والمركبة التي استخدمت لغايات النشل.

وبين المصدر أن مجموعات البحث الجنائي بعد تحديد مكان تواجده قامت بإلقاء القبض على المشتبه به وبرفقة شخص آخر، وتبين بأنه مسجل بحقه (33) قيدا، وضبط بحوزته ملابس استخدمت أثناء النشل، ولا زال التحقيق جارياً.