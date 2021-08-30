الجيش السوري يُجهز تدريجياً على فلول الإرهابيين ويستهدف منصات إطلاق قذائفهم في درعا البلد/ فيديو

درعا- سانا

ردت وحدات الجيش العربي السوري اليوم على الاعتداءات المتكررة التي تشنها المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والهاون على الأحياء السكنية ونقاط الجيش في مدينة درعا واستهدفت بضربات مركزة منصات إطلاق القذائف.

وذكر مراسل سانا في درعا أن وحدات الجيش المنتشرة في محيط حي درعا البلد بدأت اليوم الرد على اعتداءات الإرهابيين المتحصنين في الحي بعد أن صعدت تلك المجموعات اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة ورصاص القنص على الأحياء السكنية ونقاط تفتيش الجيش مشيراً إلى أن عمليات الرد شملت ضربات مركزة عبر سلاحي المدفعية والراجمات على النقاط التي تنطلق منها قذائف الإرهابيين.

وأشار المراسل إلى أن المجموعات الإرهابية كثفت على مدى الأيام الأخيرة اعتداءاتها على الأحياء السكنية بهدف تعطيل أي جهود للحل السلمي وإنهاء سيطرة الإرهاب على مصير الأهالي الذين تحتجزهم كدروع بشرية.

واستشهد عنصر وأصيب آخران من قوات الأمن الداخلي أمس بقذيفة صاروخية أطلقتها مجموعات إرهابية متحصنة في منطقة درعا البلد.

ولا تزال فلول المجموعات الإرهابية في بعض مناطق درعا تعمل على عرقلة جميع جهود التسوية التي تبذلها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة وإنهاء سيطرة الإرهاب على حي درعا البلد وطريق السد.