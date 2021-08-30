ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 15 وفاة و1098 إصابة كورونا و1066 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 774,233

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 وفاة، و1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10398 وفاة، و796259 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 51ر3 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11628 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 80 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 71 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 604 حالات.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1066 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 774233 حالة.

كما أشار إلى إجراء 31259 فحصا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9229396 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3450724، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 2920834.