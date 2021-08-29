76839 طالبا وطالبة قدموا طلبات للقبول الموحد في الجامعات

قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب،اليوم الأحد، إن عدد المتقدمين بطلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية بلغ نحو 76839 طالبا وطالبة.

وأضاف يقول، أن “الوزارة أعطت مهلة أخيرة حتى الخميس المقبل لـ 2550 طالبا لم يسددوا رسوم طلب الالتحاق بالجامعات”.

وقد انتهت الفترة الرسمية لتقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2021/2022، وفق ما أعلنته وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في الوزارة، حيث أكدت أن فترة التقديم الرسمية “لن تمدد نهائيا”.

وكانت عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية قد بدأت صباح الخميس الموافق 19 آب/أغسطس، لتمتد حتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 28 آب/أغسطس، من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.