ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 15 وفاة و1098 إصابة كورونا و1066 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 774,233
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جرينتش+2 05:27
وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 15 وفاة و811 إصابة كورونا و1183 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 773,065
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