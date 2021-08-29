توجيه تهمة “القتل العمد” لقاتل صديقه اللبناني في المفرق

عمان- أوقف مدعي عام الجنايات الكبرىن، أمس السبت، المتهم بقتل مواطن لبناني الجنسية مدة أسبوعين على ذمة التحقيق في إطار تهمة القتل العمد.

وبينت التحقيقات الاولية ان المتهم أقدم على قتل صديقه الذي يعمل معه في شركة بالسعودية، بدافع السرقة، بعد ان سرق منه مبلغ 5 الاف دينار .

ووفق ما ذكرت مصادر مقربة من التحقيق فأن المتهم يرتبط بعلاقة صداقة مع الضحية بحكم العمل سويا في أحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية فكلاهما يعملان مهندسين في ذات الشركة، وان المتهم كان على علم ان الضحية سيحضر الى الاردن وبحوزته مبالغ مالية كبيرة، حيث استدرجه الى مزرعته في مدينة المفرق وهناك اقدم على ضربه على رأسه بواسطة أداة راضة وصلبة ومن ثم ضربه بالحجارة على رأسه الى أن فارق الحياة وقام بدفنه للخلاص من جثته.

وكان المتهم قد قام بتفتيش جيوب الضحية ليكتشف ان المبلغ المالي بحوزته يصل الى خمس الاف دينار فقط.

ونتيجة التعميم عن فقدان الضحية بعد وصلوه الى الاردن عبر مطار الملكة علياء الدولي تم التوصل الى المتهم وبالتحقيق معه من قبل الاجهزة الامنية اعترف بأرتكاب الجريمة وبدلالته تم التوصل الى جثة الضحية وانتشالها.

الغد