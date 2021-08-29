ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 15 وفاة و1098 إصابة كورونا و1066 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 774,233
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جرينتش+2 05:26
بعد حضوره قمة بغداد.. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق لبحث تعزيز العلاقة الثنائية ومواجهة الإرهاب الاقتصادي
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