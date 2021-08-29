التعليم العالي تدعو 396 مرشحاً لمكرمة العشائر بتقديم طلب الاستفادة/ رابط

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 396 مستفيداً من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة بالمسارعة بتقديم طلب الاستفادة من المكرمة، وتسديد رسم الطلب وفقاً للتعليمات النافذة.

ودعا مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، المستفيدين والمنشورة أسمائهم على صفحة الوزارة على الفيسبوك بسرعة الدخول على الرابط: http://admhec.gov.jo/moheuacakalapp2021/، وتقديم طلب الاستفادة من المكرمة وتسديد رسم الطلب من خلال خدمة “إي- فواتيركم” وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من المنافسة على المقاعد المخصصة للمكرمة الملكية السامية.

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