ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 15 وفاة و1098 إصابة كورونا و1066 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 774,233
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أبوظبي تفرض جرعة ثالثة للحاصلين على سينوفارم للبقاء محصنين
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