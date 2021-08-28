وفقا لموقع “كواليس” المقرب من المقاومة.. السعوديّة تعتزم إغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بدعم “حماس”

ذكر موقع ( كواليس) المقرب من المقاومة الفلسطينية، أن القيادة السياسيّة السعودية، ممثّلة بالملك سلمان بن عبدالعزيز، تعتزم إغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، في السجون السعودية، الذين تم اعتقالهم منذ أكثر من عامين، بتهمة جمع اعانات مالية لحركة حماس.

وكشفت مصادر مطًلعة ل( كواليس)،أن تعليمات قد صدرت من القيادة السياسية، للقضاء السعودي، بتقديم موعد إصدار الأحكام، خلال الفترة ما بين يوم الأحد ٢٠٢١/٨/٨م ويوم ٢٠٢١/٨/١٢، بعد إن كان مقرُرا لها، أن تصدر خلال شهر تشرين أوّل ( أكتوبر) القادم.

كما اوعزتهذه التعليمات للقضاء بإصدار أحكام تتراوح ما بين البراءة، والإدانة المخفّفة، بحيث تُحتسب ضمن المدّة الزمنيّة للاحتجاز .

وأشارت المصادر إلى أن تحسّن العلاقات السعوديّة – القطريّة، وتوتّر العلاقات السعوديّة- الإماراتيّة، فضلا عن الموقف الصارم الذي تتّخذه إدارة جو بايدن ضد محمد بن سلمان، إضافة إلى ارتفاع شعبية حركة حماس الكبيرة فلسطينيا وعربيّا وإسلاميّا، بعد معركة “سيف القدس”، جميعها عوامل ساهمت بالتوجّه السعودي الجديد الى إغلاق ملف هؤلاء المعتقلين.