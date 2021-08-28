من يوقف طاحونة الدم في صفوف عرب 48؟.. قتيل في اللد بعد ساعات من جريمة قتل في تل السبع اليوم السبت

موقع عرب ٤٨

قتل الشاب أنس طلال وحواح (18 عاما)، في جريمة إطلاق نار في مدينة اللد، اليوم السبت، وهي الجريمة الثانية التي تسجل بغضون ساعات في المجتمع العربي بعد مقتل شاب من تل السبع في النقب بالقرب من منزله رميا بالرصاص.

في اللد، أصيب شاب بمقتبل العمر بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة، في جريمة إطلاق وقعت، بعد ظهر اليوم السبت، عندما تواجد الشاب بالقرب من المسجد الكبير في المدينة، حيث نقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في اللد بالقرب من المسجد الكبير، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لفتى يعاني من إصابات بالقسم العلوي من الجسم، حيث نقل وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى صرفند لاستكمال العلاج، حيث أعلن الطاقم الطبي وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

وقد فتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، حيث تشير المعلومات الأولية بأن الفتى الذي كان جالسا داخل مركبة في شارع “تساهال” في مدينة اللد، تعرض لإطلاق رصاص حيث أصيب برصاصة في الرأس، وتقدر الشرطة أن الخلفية جنائية، لكن دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ اعتقالات.

وبعد دقائق من وقوع الجريمة، تلقت الشرطة بلاغا عن سيارة من نوع مازدا اشتعلت بها النيران، حيث تقدر الشرطة بأن هذه المركبة تم استخدامها في جريمة القتل باللد، وتم إضرام النيران بها.

وتأتي جريمة القتل في اللد، بعد ساعات من مقتل الشاب إبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما)، من بلدة تل السبع في النقب، متأثرا بجروحه الخطيرة جدا إثر تعرضه فجر اليوم السبت، لجريمة إطلاق نار.

وقد توالت ردود الفعل الغاضبة على احتدام الجريمة واعمال القتل في المجتمع العربي، والتي كان اخر ضحيتها هذا الشاب انس الوحواح من اللد

وحملت لجنة رؤساء المجالس المحلية العربية على سلطات تطبيق القانون حيث قالت ان جزء من اسرائيل فقط يمكن اعتباره دولة قانون اما الجزء الاخر فيسوده الفلتان الامني، وان النقب والمدن المختلطة امست ساحة قتال تستوجب الرد والعناية المركزة

كما طالبت اللجنة من مفتش الشرطة العام الاسرائيلي الجنرال كوبي شابتاي ان يدلي بايضاحات حول الخطوات التي ستتخذها الشرطة في التصدي لموجات العنف

وقد وصف رئيس مركز “امان”، الشيخ كامل ريان، ما يحدث في المجتمع العربي بالفاجعة الحقيقية.

وأشار الى ان هذا المجتمع لم يتهيأ للتغييرات الحاصلة، وان اعمال القتل تستهدف الجميع، بمن فيهم النساء والاطفال والشباب والمسنون.

67 قتيلا منذ مطلع العام الجاري

وبهذا فقد ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في صفوف عرب 48 داخل الكيان الاسرائيلي، منذ مطلع العام وحتى اليوم، إلى 67 قتيلا؛ ولا تشمل الحصيلة ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

ضحايا جرائم القتل السابقة هم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، أحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم، حسن رميحي (56 عاما) وشقيقته صبحية رميحي (43 عاما) من إبطن، بكر ناطور (43 عاما) من قلنسوة، نسيم أبو جابر (25 عاما) من كفر قاسم، صلاح السيد (35 عاما) من حورة، عزات حماد من يافا وسرحان عطا الله (30 عاما) من يركا، الشاب محمد سنجري (25 عاما) من عرابة، روني مصاروة (42 عاما) من الطيبة، الشاب حسام مصراطي (23 عاما) من اللد، امرأة (46 عاما) من الزرازير، وأنس سليماني (41 عاما) من حيفا، فادي عبد القادر (38 عاما) من الطيبة، ساهر إسماعيل (50 عاما) من الرامة، ومحمود سلام (22 عاما) من الناصرة، ومحمد جابر صوالحة جبارين (18 عاما) من قرية البياضة، وإبراهيم ناصر أبو عمرة (30 عاما)، من تل السبع، وأنس طلال وحواح (18 عاما)، من اللد.