التربية تعلن كامل استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد وجاهيا

قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، إن خطة الاستعدادات للعودة الوجاهية للتعليم في المدارس الحكومية والخاصة، بدأت بوقت مبكر لهذا العام، رافقها تنفيذ برنامج “تعويض الفاقد التعليمي” الذي يجري تنفيذه، وفقا للخطة المعدة لذلك.

وأكد، خلال ترؤسه، اليوم السبت، اجتماعا لمديري التربية ومديري الإدارات، لمناقشة آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، ثقة الوزارة بقدرة كوادرها على تنفيذ خطة الاستعدادات للعودة الوجاهية للمدراس.

وأضاف، بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة، والدكتورة نجوى القبيلات، أن الوزارة تعوّل الكثير على وعي الطلبة وأولياء أمورهم وحرص معلميهم باعتبارهم الركيزة الأساسية في تطبيق البروتوكول الصحي لبداية صحية وآمنة للجميع.

وأكد أبو قديس أن كوادر الوزارة تتابع العمل بكل طاقاتها، لبدء العام الدراسي الجديد وجاهيًا، حيث سيبدأ الطلبة استلام الكتب المدرسية في مدارسهم يوم الأربعاء المقبل، لطلبة الصفوف الفردية، ويوم الخميس لطلبة الصفوف الزوجية لضمان التباعد بينهم.

ودعا جميع الكوادر في المركز والميدان لتحمل مسؤولياتها، في تهيئة البيئة التعليمية الصحية والآمنة لأبنائنا الطلبة، من خلال رفع مستوى التواصل، والعمل الميداني، بما يضمن توفير المقاعد واللوازم والكتب والمعلمين وتطبيق البروتوكول الصحي الذي سيطبق بكل جدية واهتمام حفاظا على صحة وسلامة الجميع.