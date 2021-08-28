الأمن العام يكشف جريمة قتل شخص عربي في مزرعة بالمفرق

تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من كشف جريمة قتل راح ضحيتها شخص من جنسية عربية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، اليوم السبت، إن معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي بانقطاع الاتصال بشخص من جنسية عربية بعد دخوله للمملكة بتاريخ 26 آب الجاري، حيث تولى فريق تحقيق خاص متابعة تلك المعلومات وجمع المعلومات حول الشخص منذ دخوله للمملكة .

وأكد أن جميع التحقيقات وجمع المعلومات منذ دخول الشخص حصرت الاشتباه بشخص تجمعه علاقة صداقة مع الشخص المفقود، حيث جرى التعميم عنه وبالبحث عنه قام بتسليم نفسه للمركز الأمني.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه بالتحقيق مع المشتبه به، اعترف أنه وأثناء وجوده والشخص العربي في محافظة المفرق حصل شجار بينهما، قام على إثره بخنقه حتى فارق الحياة ودفنه داخل مزرعة تعود لهما، وجرى بدلالته استخراج الجثة، وستجري إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى

مشاركة 0 مشاركة مشاركة