تمهيدا لاعلانها منطقة خضراء.. البترا تستقبل 61 الف زائر خلال 7 أشهر

بلغ عدد زوار مدينة البترا منذ بداية العام 2021 وحتى الأول من آب الجاري 61062 زائرا من كافة الجنسيات، بما فيهم الأردنيين .

ووفق بيانات سلطة إقليم البترا، بلغ عدد الزوار الأجانب 17741 زائرا وعدد الزوار العرب 2749 زائرا ونحو40572 زائرا أردنيا، في وقت تتكاتف فيه الجهود لاعلان البترا منطقة خضراء عبر تكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال مفوض المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا الدكتور إسماعيل أبو عامود لوكالة (بترا)، إن سلطة إقليم البتراء اتخذت مجموعة من الحلول والتدابير لمعالجة أثر الجائحة الاقتصادية على القطاع السياحي والمجتمع المحلي من خلال تشكيل لجنة أزمة لدراسة الظروف التي يمر بها القطاع في البترا نظراً لأعتماد ما نسبته 80 بالمئة من المجتمع المحلي على السياحة.

وأضاف أبو عامود، أن السلطة قامت بتحديث البنية التحتية الرافدة لخدمات السياح وتقديم إعفاءات وتسهيلات للقطاع السياحي داخل اللواء بتخفيض الرسوم والتراخيص والإعفاء من الغرامات المترتبة عليها، إضافة إلى استحداث وسائل نقل لموقع مدينة البترا الأثرية بإستبدال العربة بسيارات كهربائية صديقه للبيئة، وأنشاء حساب مخاطر يجري العمل على إقرار الأسس الناظمة لعمله .

ولفت إلى أنه وبعد تسهيل القيود وإجراءات السفر الواجب اتباعها لدى الزائر للأردن عملت السلطة على تحديد أولويات من أهمها تقديم الخدمة المناسبة والتدابير الوقائية للمحافظة على البيئة الصحية، وإعادة تأهيل الموقع الأثري بتنظيف مدخل المدينة، وإعادة الترميم لبعض الأجزاء في المعالم الأثرية وإصلاح المسارات داخل الموقع الأثري.

وتابع، عملت السلطة على تشجيع وتكثيف الجهود لزيادة أعداد زوار الموقع الأثري حيث تم تخفيض سعر تذكرة دخول البترا لفترة محدودة وللمكاتب السياحية فقط والتي شجعت على زيارة البتراء وزياة أعداد الزوار بشكل ملحوظ.

من جهته قال مدير مديرية الشؤون الصحية في لواء البترا عصام السعودي، إن عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في اللواء وصل إلى 15 الف شخص؛ بينما تلقى أكثر من 8 الاف شخص الجرعة الثانية من اللقاح؛ بنسبة وصلت 82 بالمئة من خلال 5 مراكز في اللواء.

وأشار السعودي إلى أن المركز الصحية، تشهد اقبالا جيدا على أخذ اللقاح، لافتا إلى أن المديرية كثفت حملاتها للتشجيع على أخذ اللقاح من أجل الوصول إلى فتح القطاعات في البترا وإعلان لواء البترا منطقة خضراء وخالية من الفيروس.