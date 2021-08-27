بمشاركة هنية ومشعل ونزال.. الآلاف يشيعون جثمان المجاهد ابراهيم غوشة في عمان ويهتفون للمقاومة وكتائب القسام

عمان – خدمة قدس برس

شيع آلاف الأردنيين جثمان القيادي في حركة حماس، المهندس إبراهيم غوشة، من مسجد الجامعة الأردنية في العاصمة الأردنية عمان.

وتقدم جموع المشيعين؛ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج، خالد مشعل، وعضوا المكتب السياسي، محمد نزال وعزت الرشق.

وردد المشيعون هتافات مجدت المقاومة، ووجهت التحية لكتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس.

وألقى المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، كلمة مقتضبة أشاد فيها بالفقيد، مستعرضا جوانب من سيرته وإنجازاته.

ووصف سعيد الراحل غوشة بأنه “رجل أمة، وقامة عظيمة من قامات رجالنا في هذا العصر”.

وقال مراسل “قدس برس” إن رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، شكر في حديث مقتضب ملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين، لموافقته على مشاركة قيادات الحركة في تشييع جثمان غوشة.

وغوشة الذي توفي عن عمر ناهز 85 عاما، من مواليد مدينة القدس، حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية والإنشاءات من جامعة القاهرة عام 1961.

وشغل منصب الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عام 1991، وأبعد عن الأردن في 1999، وعاد إلى الأردن عام 2001، ومكث فيها الى أن توفي بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، أمس الخميس، وفاة الناطق الرسمي السابق باسمها المهندس إبراهيم داوود غوشة، في العاصمة الأردنية عمان.