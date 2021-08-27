التزموا بيوتكم فاليوم عطلة الجمعة.. استمرار تأثير الكتلة الحارة على المملكة بأعلى من معدلاتها الاعتيادية بـ 5 إلى 6 درجات

يستمر اليوم الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في بقية مناطق المملكة، مع وجود كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتتهيأ فرصة ضعيفة خلال ساعات النهار لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول مطر.

وبحسب التقرير يتراجع يوم غد السبت، تأثير الكتلة الهوائية الحارة قليلا عن الأنحاء الغربية من المملكة، حيث تنخفض الحرارة قليلا، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في بقية مناطق المملكة، وتكون الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد، انخفاض آخر طفيف على الحرارة، وتبقى الاجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في بقية مناطق المملكة، مع وجود بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الاجواء الاثنين، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في بقية مناطق المملكة، مع وجود بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 25 إلى 39 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 إلى 36، وفي مرتفعات الشراة 19 إلى 37، وفي مناطق البادية 25 إلى 43، وفي مناطق السهول 26 إلى 38، وفي الأغوار الشمالية 27 إلى 42، وفي الأغوار الجنوبية 30 إلى 43، وفي البحر الميت 28 إلى 42، وفي خليج العقبة 29 إلى 42 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة