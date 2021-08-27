بعد سجن 53 سنة.. افراج مشروط عن الفلسطيني المسيحي سرحان سرحان قاتل روبرت كينيدي عام 1968 لانه يدعم اسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 12:30
التزموا بيوتكم فاليوم عطلة الجمعة.. استمرار تأثير الكتلة الحارة على المملكة بأعلى من معدلاتها الاعتيادية بـ 5 إلى 6 درجات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني