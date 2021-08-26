مصرع 12 جنديا أميركيا وأصابة 15 أخرين في هجومين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش في مطار كابول اليوم الخميس/ فيديو

الحرة / وكالات – واشنطن

قال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكينزي إن 12 جنديا أميركيا قتلوا وأصيب 15 أخرون في هجومين انتحاريين نفذهما متشددو تنظيم الدولة الإسلامية في كابول، اليوم الخميس.

وأضاف ماكنزي في مؤتمر صحفي إن “عددا من المدنيين الأفغان قتلوا وجرحوا في الهجوم”.

وكانت وكالة رويترز قالت في وقت سابق إن عدد الجنود الأميركيين الذين يُعتقد أنهم قتلوا في تفجيرات كابول، الخميس، ارتفع إلى 12 جنديا، وفقا لما أفاد به مسؤولون أميركيون.

وذكرت الوكالة أن المسؤولين الأميركيين أشاروا إلى أن هذه المعلومات أولية ويمكن أن تتغير في أي وقت.

وفي وقت سابق قال مسؤول أميركي لرويترز إن ما لا يقل عن 10 أفراد عسكريين أميركيين قتلوا في الهجمات التي وقعت عند أحد بوابات مطار كابل حيث تجري الولايات المتحدة عمليات إجلاء ضخمة.

بدورها نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين أميركيين القول إن 11 عنصرا من مشاة البحرية ومسعفا في البحرية قتلوا في هجوم كابل.

وكان البنتاغون أعلن في وقت سابق أن عددا من أعضاء الخدمة العسكرية الأميركية قتلوا وأصيب آخرون في الهجوم “المزدوج” الذي وقع قرب مطار كابول، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حول عدد الضحايا.

وحسب مصادر عسكرية، فإن أحد الانفجارين وقع بالقرب من بوابة آبي، وهي واحدة من ثلاث نقاط وصول إلى المطار مزدحمة بآلاف الأفغان الذين يأملون في إجلائهم هربا من نظام طالبان، وفقا لفرانس برس.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس “كان انفجارا هائلا وسط حشد ينتظر أمام أحد أبواب المطار” حيث يدخل أشخاص يتم اجلاؤهم من الغربيين.

وقال شاهد آخر لوكالة فرانس برس “عندما سمع الناس الانفجار، ساد الذعر. ثم أطلقت طالبان النار في الهواء لتفريق الناس الذين كانوا ينتظرون أمام الباب، وشاهد “رجلا يركض حاملا طفلا مصابا”.

وكانت دول غربية حذرت من هجوم محتمل على مطار كابل في الأيام الأخيرة من جهود الإجلاء الضخمة.

وحثت عدة دول الناس على تجنب المطار، حيث قال مسؤول إن هناك تهديدا بتفجير انتحاري.

وذكر مسؤول أميركي لوكالة أسوشييتد برس أن الهجوم المزدوج الذي وقع خارج مطار كابل “يعتقد بشكل مؤكد” أنه من تدبير تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأشار محللون أمنيون في وقت سابق اليوم الخميس إلى أن نشاط تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان قد توقف بشكل مفاجئ لمدة 12 يوما، في إشارة محتملة إلى أنه كان يستعد لعملية واسعة النطاق، عبر قذائف الهاون أو الهجمات الانتحارية بسيارات أو أفراد.

لكن، لم تثن تلك التحذيرات قبل الانفجارين الكثير من الأفغان عن الاستمرار في التوافد على المطار على أمل الصعود على متن طائرة متوجهة إلى الغرب.