ضبط ثلاثة متورطين في خط مخالف لإنتاج السجائر فجر اليوم

ضبطت دائرة الجمارك الأردنية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، خط إنتاج لتصنيع السجائر، كما جرى ضبط كميات كبيرة من التبغ تقدر بـ 5 أطنان.

وبين مدير عام الجمارك، لواء جمارك جلال القضاة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مديرية مكافحة التهريب، اليوم الخميس، أن العاملين في مديرية مكافحة التهريب قاموا بضبط خط إنتاج سجائر مخالف لنظام استيراد آلات تصنيع السجائر ومدخلات إنتاجها.

وبين القضاة أن عملية الضبط تمت نتيجة ورود معلومات وتدقيقها ومتابعتها لفترة طويلة أدت إلى ضبط خط إنتاج محمّل على شاحنة (براد)، وجرى تفتيشها والتدقيق على محتويات الحمولة، حيث وجد خط إنتاج كامل لصناعة السجائر، بالإضافة إلى ماكنات تعبئة وتغليف كانت معدة للعمل بشكل غير قانوني، مبينا أن هذا العمل مخالف للقوانين الجمركية والضريبية وما يترتب عليه من آثار اقتصادية تؤثر على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة.

واشار إلى أن هذا العمل يشكل خطرا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويؤدي إلى فقدان الكثير من موارد الدولة المالية لما له من أضرار جسيمة على الصناعة المحلية.

وأكد القضاة أن “دائرة الجمارك مستمرة في تحقيق هدفها في مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة بالتعاون مع جميع شركائنا من الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة والمتمثلة بمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة والتي تشكل خطرا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين، وأن إنتاج السجائر بخطوط مزيفة ومخالفة يعني إنتاج مواد مقلدة وغير خاضعة للفحوصات المخبرية اللازمة لاحتوائها على مواد سامة وضارة”.

وأضاف القضاة، خلال المؤتمر الصحفي، أن عدد المتورطين بخط الإنتاج المخالف لغاية الآن 3 أشخاص.

وأضاف أن التحقيقات ما زالت جارية، ولا يعرف إذا كان خط الانتاج له علاقة بقضية عوني مطيع المتهم بقضية الدخان السابقة.

وفي السياق ذاته أكد القضاة أنه جرى تحصيل أكثر من 44 مليون دينار بقضايا تهريب في 2021.

وأضاف القضاة أن أكثر من 23 ألف مخالفة تهريب سجلت خلال العام الماضي، فيما بلغت المخالفات بالرسوم والغرامات خلال 3 سنوات حتى تاريخه 776 مليون 174 ألف 385 دينار.

وبحسب ما علمت قناة “المملكة” فإن الكميات التي يتم إنتاجها تورد لمصنع بشكل مخالف، وبعد الكشف عليها تبين أن خط الإنتاج مخالف للقانون والأنظمة المعمول بها.