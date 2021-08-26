مصرع 12 جنديا أميركيا وأصابة 15 أخرين في هجومين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش في مطار كابول اليوم الخميس/ فيديو
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حل مكتب النهضة التنفيذي “خطوة للوراء” اتخذها الغنوشي ضمن سياسة “الهروب الى الامام”
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