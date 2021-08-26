تشكيلات على مستوى نواب الرئيس وعمداء الكليات في الجامعة الاردنية

قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية، خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور عدنان بدران، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، إجراء تشكيلات أكاديمية على مستوى نواب الرئيس وعمداء الكليات في الجامعة.

الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور سلامة نعيمات نائباً للرئيس للشؤون الإدارية والمالية، وتعيين الأستاذ الدكتور زيد عيادات نائباً للرئيس لشؤون العلاقات الدولية، وتعيين الأستاذ الدكتور عامر السلمان نائباً للرئيس ورئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة. ويستمر الأستاذ الدكتور أحمد مجدوبة نائباً للرئيس لشؤون الكليات الإنسانية.

ووافق المجلس وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات على تعيين العمداء الآتية أسماؤهم:

الأستاذ الدكتور اسماعيل الزيود عميداً لكلية الآداب

الأستاذ الدكتور نضال ارشيدات عميداً لكلية العلوم

الأستاذ الدكتور صفوان الشياب عميداً لكلية الزراعة

الأستاذ الدكتور محمد الزبون عميداً لكلية العلوم التربوية

الأستاذ الدكتور فالح السواعير عميداً لعمادة البحث العلمي

الأستاذ الدكتور مهند مبيضين عميداً لعمادة شؤون الطلبة

الأستاذ الدكتور ناصر الحنيطي عميداً لكلية الهندسة

الأستاذ الدكتور وليد الرحاحلة عميداً لكلية علوم الرياضة

الأستاذ الدكتور أشرف ابو كركي عميداً لكلية طب الأسنان

الأستاذ الدكتور محمد نصار عميداً لكلية الفنون والتصميم

الأستاذ الدكتور حازم الحياري عميداً لكلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

الأستاذ الدكتور فيصل الرفوع عميداً لكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية

الأستاذ الدكتورة ناهد عميش عميداً لكلية اللغات الأجنبية

الأستاذ الدكتور محمود العرينات عميداً لكلية الآثار والسياحة

كما قرر المجلس استمرار العمداء الآتية أسماؤهم:

الأستاذ الدكتور فايز حداد عميداً لكلية الأعمال

الأستاذ الدكتور عدنان العساف عميداً لكلية الشريعة

الأستاذ الدكتور ياسر ريان عميداً لكلية الطب

الأستاذ الدكتور كمال العلاوين عميداً لكلية الحقوق

الأستاذ الدكتور نزيه البطوش عميداً لكلية الدراسات العليا

الأستاذ الدكتورة رنا ابو الذهب عميداً لكلية الصيدلة

الأستاذ الدكتور زياد الحوامدة عميداً لكلية علوم التأهيل

الأستاذ الدكتورة فريال هياجنة عميداً لكلية التمريض