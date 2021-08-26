العثور على الأردني المريض حسام الخصاونة المفقود في تركيا

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، اليوم الخميس، إنّه قد تم العثور اليوم على الأردني المفقود في تركيا حسام الخصاونة.

وأضاف الفايز، أن السفارة الأردنية في أنقرة، والتي تابعت مع الوزارة القضية منذ بدايتها، واجرت اتصالات ومساعي مكثفة مع السلطات التركية المختصة، قد اعلمت السفارة عن العثور على الخصاونة الذي يرقد حاليا في مستشفى في مدينة اسطنبول.

وأشار، إلى أن السفارة اطمأنت على صحة الخصاونة، واعلمت شقيقه الموجود في تركيا.

وحسب بيان الوزارة، فقد أكّدت إدارة المستشفى ان الخصاونة بصحة جيدة ويتلقى العناية الطبية اللازمة.

الفايز، أكّد، أن السفارة تعمل الان على انهاء الإجراءات والترتيبات اللازمة لتامين عودته إلى الأردن بالسرعة الممكنة.