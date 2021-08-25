ضبط مطلوب خطر بالشونة الجنوبية لمحاولته فرض إتاوات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص مطلوب لمحاولته فرض إتاوة على مهندس يعمل في أحد المشاريع بلواء الشونة الجنوبية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه في اطار الحملة الأمنية التي تنفذها قوة أمنية في منطقة الشونة الجنوبية، لضبط كافة أشكال التعديات على القانون، جرى التحقيق في شكوى وردت حول قيام أحد الأشخاص المطلوبين أمنيا بأربع قضايا، لمحاولته الحصول على مبلغ مالي دون وجه حق “إتاوة” من مهندس يعمل في أحد المشاريع بالمنطقة.

واضاف أنه جرى وضع كمين لإلقاء القبض على ذلك الشخص، والذي أبدى مقاومة شديدة، وهدد باستخدام سلاح ناري كان بحوزته، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليه وضبطه.

وتابع الناطق الإعلامي، انه وبعد القاء القبض عليه، جرى التحرك لمكان اقامته، وبعد تفتيشه عثر داخله على كمية من المواد المخدرة، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة، وبوشر التحقيق معه.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة