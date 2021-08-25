مصرع 12 جنديا أميركيا وأصابة 15 أخرين في هجومين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش في مطار كابول اليوم الخميس/ فيديو
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رفض شراء “القبة الحديدية”.. الجيش الأمريكي يوجه ضربة قاضية لاسرائيل
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