مصرع 12 جنديا أميركيا وأصابة 15 أخرين في هجومين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش في مطار كابول اليوم الخميس/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:05
درس لحكام العرب “الخالدين”.. ميركل تعتزم التقاعد لنيل قسط من الراحة والنوم والقراءة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني