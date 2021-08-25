مصرع 12 جنديا أميركيا وأصابة 15 أخرين في هجومين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش في مطار كابول اليوم الخميس/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:57
انخفاض.. “الصحة” تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 18 وفاة و812 إصابة كورونا و1012 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 769,192
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني