مصرع 12 جنديا أميركيا وأصابة 15 أخرين في هجومين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش في مطار كابول اليوم الخميس/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:04
استهداف الامة العربية كلها عبر الاستفراد بأيٍ من اقطارها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني