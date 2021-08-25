استعداد.. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اليوم الاربعاء، وتشتد غدًا الخميس بدرجات عالية، وتمتد الى السبت والاحد

مصرع 12 جنديا أميركيا وأصابة 15 أخرين في هجومين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش في مطار كابول اليوم الخميس/ فيديو
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