استعداد.. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اليوم الاربعاء، وتشتد غدًا الخميس بدرجات عالية، وتمتد الى السبت والاحد

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، تدريجياً بكتلة هوائية حارة وترتفع درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير يشتد يوم غدٍ الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، يومي الجمعة والسبت، وتبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 18، وفي مرتفعات الشراة 32 – 17، وفي مناطق البادية 40 – 23، وفي مناطق السهول 35 – 22، وفي الاغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 29، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 40 – 29 درجة مئوية.

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