مؤسسة الضمان تتيح لمتقاعديها اخذ سلفة شخصية بهدف تسديد قروضهم

بعد اصابة جندي ومحاولات الفلسطينيين سحب سلاح زملائه.. جيش الاحتلال يباشر بناء جدار جديد على حدود قطاع غزة/ فيديو
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