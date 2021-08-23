كتاب جديد.. صدور رواية “لم يكن مجرد هبة” الكاتبة وفاء عمران

تقرير: فراس حج محمد/ نابلس

صدر مؤخراً عن دار الفاروق للثقافة والنشر في نابلس للكاتبة الفلسطينية وفاء عمران محامدة روايتها الثالثة “لم يكن مجرد هبو”، وهي رواية خيال علمي، موجهة للفتيات والفتيان، وتكونت الرواية من (22) فصلاً في (138) صفحة من القطع المتوسط.

تدور أحداث الرواية في عام 2500م حيث يتعرف القارئ على بطل الرواية وصديقه في عالم اختفت منه التكنولوجيا والمدن الحديثة والحيوانات البرية؛ ليبدأ رحلة القارئ مع الكتاب: لماذا؟ وكيف عاد الإنسان للحياة البدائية؟ وذلك من خلال اكتشاف بطل القصة لشخص غريب يعيش في كهف منذ 300 عام، ليخوض رحلة البحث عن ماهيته، ولماذا ظل مخفيا لسنوات عديدة في كهف مظلم، وخلال رحلة البحث الاستكشافية تحتوي القصة على كثير من المعلومات الني تسرد بطريقة مبسطة ودون الخوض في تفاصيل معقدة؛ مراعاة للفئة العمرية المستهدفة. وتحمل الرواية في طياتها رسائل تربوية وعلمية غير مباشرة.

وسبق للكتابة وفاء محامدة- التي تعمل مشرفة تربوية لمبحث التكنولوجيا في مديرية جنوب نابلس- أن صدر لها روايتان هما: “السفر الى الجنة ” و”شيء من عالم مختلف”، ومجموعة قصصية بعنوان “آخر ما علق من يوم جيد بمزاج سيئ”، وتكتب من حين لآخر المقال الأدبي. ولها مجموعة من الكتب المخطوطة التي تنتظر الطباعة كذلك.