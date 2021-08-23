بعد تصريحات نصر الله الأخيرة.. طهران تؤكد اليوم الاثنين أنها “لا تستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني”

بعد تصريحات أمين عام “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، الأخيرة عن استقدام المحروقات من إيران، أكدت طهران، اليوم الاثنين، أنها “لا تستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني”.

وقالت الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها، سعيد خطيب زادة: “لا نستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني.. هذا الشعب شعب متمكن وثري، ومن الطبيعي ارسال الوقود لمن يشتريه منا”.

وأضاف زادة: “نحن مستعدون لمساعدة لبنان بهذا الخصوص، إن طلبت الحكومة اللبنانية ذلك”.

وكان نصر الله قد تطرق، أمس الأحد، إلى ملف استقدام سفينة نفط إيرانية إلى لبنان، وقال إن “السفارة الأمريكية فوجئت بهذا الإعلان”، مؤكدا أن “السفينة الثانية ستبحر بعد أيام، وستلحق السفينة الأولى التي صارت في عرض البحر”.

وشدد نصر الله على أن “النفط الذي نأتي به هو لكل اللبنانيين، وللمستشفيات والأفران، ونحن لسنا بديلا عن الدولة، ولسنا بديلا عن الشركات التي تستورد المحروقات، ولسنا في مجال التنافس مع أحد”.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية + RT