اعتقلته من أمام مجمع محاكم رام الله امس.. النخالة يحمل سلطة عباس كامل المسؤولية عن حياة المجاهد خضر عدنان

بعد اصابة جندي ومحاولات الفلسطينيين سحب سلاح زملائه.. جيش الاحتلال يباشر بناء جدار جديد على حدود قطاع غزة/ فيديو
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