هل تعبت امريكا من عملائها.. عقيدة بايدن تحدد علاقة واشنطن بالشرق الأوسط بعد تطورات أفغانستان

الجيش السوري يكثف انتشاره على اتوستراد درعا - معبر نصيب لتأمين حركة المسافرين وصولاً إلى معبر جابر الحدودي الأردني
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جرينتش+2 01:58
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