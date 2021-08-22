الجيش السوري يكثف انتشاره على اتوستراد درعا - معبر نصيب لتأمين حركة المسافرين وصولاً إلى معبر جابر الحدودي الأردني
أهم العناوين
جرينتش+2 03:20
فيما تزدهر الهيئة العامة للترفيه.. 70 ألف مسجد وجامع في مكة والمدينة والرياض وغيرها تفتقر للصيانة والنظافة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني