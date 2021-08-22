تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 8 وفيات و958 إصابة كورونا و929 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 766,871
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بلاغ حكومي حول انتخابات النّقابات والجمعيّات والاتحادات والأندية الرياضيّة
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