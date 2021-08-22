الكشف عن هوية الجندي الاسرائيلي المصاب على سياج شرق غزة

تل أبيب: كشفت وسائل إعلام عبرية، فجر يوم الأحد، تحت بند “سُمح بالنشر” هوية الجندي الإسرائيلي المُصاب من سلاح شخصي على السياج الفاصل شرق قطاع غزّة عصر يوم السبت.

وذكرت القناة “13” العبرية: أنَّ “القناص الذي أصيب اليوم عند حدود غزّة، هو الرقيب بارئيل شموئيلي، البالغ من العمر 21 عاماً، من سكان بئر يعقوب”، مشيرًة إلى أنَّ إصابته حرجة جداً، وفي مستشفى سوروكا يُكافحون من أجل إنقاذه.

وكانت قناة “كان” العبرية قد كشفت مساء امس السبت، عن حالة الجندي الذي أُصيب جراء إطلاق عيار ناري على السياج الفاصل لمدينة غزّة.

ونقلت القناة العبرية عن نائب مدير مستشفى سوروكا دان شوارتسفوكس قوله: “إنَّ الجندي أُصيب بجروحٍ حرجة جدًا جراء عيار ناري في الرأس”، مُشيراً إلى أنّ الجندي يخضع لعملية جراحية معقدة.

يُذكر أنّ وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت مساء السبت، عن إصابة جندي من جيش الاحتلال جراء إطلاق نار عليه من سلاح شخصي قرب السياج الفاصل شرق غزة.