اختارت الهيئة الادارية الجديدة لنقابة تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق نقيبا لتجار المواد الغذائية، لدورة جديدة، هي الثالثة على التوالي.

كما اختارت الهيئة الادارية، بالاجتماع الذي عقدته مساء امس السبت، بعد فوزها بالتزكية، خلدون العقاد نائبا للنقيب وحمد العموري نائبا ثانيا ويوسف فرجيان امينا للسر وعلي الملاح امينا للصندوق وفراس الصغير نائبا لأمين السر ورائد حبيبة نائبا لأمين الصندوق والمهندس وائل ابو قياص والمهندس نبيل الفريد اعضاء.

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