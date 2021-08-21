1216 جُرماً أودى بحياة 2965 شخصًا.. دراسة تكشف حصيلة 8 سنوات من الإرهاب في مصر

الجيش السوري يكثف انتشاره على اتوستراد درعا - معبر نصيب لتأمين حركة المسافرين وصولاً إلى معبر جابر الحدودي الأردني
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