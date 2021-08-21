نسي اسم الدوحة.. بايدن يتعرض لموقف محرج في مؤتمر صحفي

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي تمت فيه مناقشة الوضع في أفغانستان.

وقد تم نشر اللقاء على موقع البيت الأبيض على الانترنت.

وردا على سؤال حول مشاركة واشنطن في ضمان الأمن في مطار كابول، صرح الزعيم الأمريكي بأن السلطات الأمريكية كانت في اتصال دائم مع قيادة طالبان في عاصمة أفغانستان، وكذلك في “داهو”،عاصمة قطر.

وبحسب ما نشر موقع البيت الأبيض، فإن الرئيس يقصد الدوحة.

بالإضافة لذلك وقع بايدن في موقف آخر محرج عندما نسي سؤالا، ليطلب الحضور من المحاور إعادة طرح السؤال.

يذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها بايدن بأسماء البلدان والرؤساء، حيث خلط في إحدى المرات بين ليبيا وسوريا، والعراق وإيران، ومرة أخرى بين ترامب وأوباما.