الجيش السوري يكثف انتشاره على اتوستراد درعا - معبر نصيب لتأمين حركة المسافرين وصولاً إلى معبر جابر الحدودي الأردني
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جرينتش+2 01:59
انخفاض.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و428 إصابة كورونا و986 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 765,893
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