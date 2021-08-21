انخفاض.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و428 إصابة كورونا و986 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 765,893

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 12 وفاة و428 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 10285 وفاة و 788516 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 2.18 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12338 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 78 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 54 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 661 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 33 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 12 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 986 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 765893 حالة.

كما أشار إلى إجراء 19595 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 8969545 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد المسجلين في منصة اللقاح ضد فيروس كورونا وصل إلى 3848814 شخصا، وعدد متلقي الجرعة الأولى 3336231 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 2707700 شخص.