ارتفاع على درجات الحرارة اليوم السبت لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة بـ (3-5) درجات مئوية

يزداد اليوم السبت، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المتوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

وبحسب التقرير يتراجع يوم غدٍ الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الاثنين، انخفاض آخر طفيف على الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء يوم الثلاثاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 37 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 19، وفي مرتفعات الشراة 35 – 17، وفي مناطق البادية 41 – 23، وفي مناطق السهول 37 – 24، وفي الاغوار الشمالية 42 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 29، وفي البحر الميت 43 – 28، وفي خليج العقبة 43 – 28 درجة مئوية.