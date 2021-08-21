تسلم الايادي.. وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن الجيش السوري قد دمر 22 من 24 صاروخاً اطلقتها طائرات الصهاينة امس الاول
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جرينتش+2 02:03
ارتفاع على درجات الحرارة اليوم السبت لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من السنة بـ (3-5) درجات مئوية
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