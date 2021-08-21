الجيش السوري يكثف انتشاره على اتوستراد درعا - معبر نصيب لتأمين حركة المسافرين وصولاً إلى معبر جابر الحدودي الأردني
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أمن السلطة يشن حملة اعتقالات ويمنع وقفة منددة باغتيال “بنات” / فيديو
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