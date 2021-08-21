أمن السلطة يشن حملة اعتقالات ويمنع وقفة منددة باغتيال “بنات” / فيديو

رام الله- شنت أجهزة أمن السلطة برام الله، مساء اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة، قبيل بدء وقفة منددة باغتيال الشهيد نزار بنات ومطالبة بمحاسبة قتلته.

وأفادت مصادر محلية، بأن أجهزة أمن السلطة اعتدت على عدد من النشطاء وقامت باعتقالهم، عرف من بينهم: الأسير المحرر ماهر الأخرس، والناشط جهاد عبدو، والقيادي في الجبهة الشعبية إبراهيم أبو حجلة، والناشط يوسف الشرقاوي، وحمزة زبيدات ومعين البرغوثي.

كما ومنعت أجهزة، النشطاء من المشاركة في الوقفة، التي كان من المفترض أن تنظم عند السادسة من مساء اليوم السبت على دوار المنارة وسط رام الله، للمطالبة بمحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات.

وقد دعت عائلة نزار بنات ونشطاء، إلى “تظاهرة احتجاجية غاضبة للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار وضد قمع الحريات في الضفة الغربية”، تحت شعار “العدالة لنزار والحريات والانتخابات”.

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