تسلم الايادي.. وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن الجيش السوري قد دمر 22 من 24 صاروخاً اطلقتها طائرات الصهاينة امس الاول
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جرينتش+2 02:03
وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 9 وفيات و721 إصابة كورونا و396 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 765,509
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