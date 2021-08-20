مؤلف «أنت عمري».. يعتزل الأغاني العاطفية بتأثير الشيخ الشعراوي

أحمد شفيق كامل، شاعر لقاء السحاب الذي جمع بين كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبدالوهاب، كان في الأصل مأمور ضرائب السيدة زينب بالقاهرة، وكتب ما يقرب من 100 أغنية عاطفية ووطنية وسياسية.

وقد قام بكتابة سلسة من الأغاني الوطنية لعبدالحليم التي غناها في المناسبات الوطنية، وذلك بعد النجاح الكبير لأغنية «حكاية شعب» من ألحان كمال الطويل.

ولقب أحمد شفيق “بشاعر الهرمين” لأنه كتب أغاني كوكب الشرق التي لحنها محمد عبدالوهاب، وكان ذلك عندما جمع الرئيس جمال عبد الناصر أم كلثوم وعبدالوهاب، وطلب منهما أن يتعاونا في عمل فني.

ومن المعروف أن أم كلثوم وعبدالوهاب كانا على خلاف في فترة الثلاثينيات والأربعينيات، وذلك بسبب التنافس على قمة الطرب حتى اعتزل عبدالوهاب الغناء وتفرغ للتلحين.

عندئذ ذهب عبدالوهاب إلى مكتبه وأخرج أغنية «أنت عمري» لأحمد شفيق كامل التي ظلت حبيسة في درج عبدالوهاب لمدة خمس سنوات.

وتوالت بعد ذلك الأعمال بين ثومة وموسيقار الاجيال ومنها 3 أغان من تأليف أحمد شفيق، وتلحين عبدالوهاب، وهي «إنت عمري وأمل حياتي وليلة حب»، وهناك أغنية رابعة غنتها أم كلثوم من كلماته وهي «الحب كله» ولحنها بليغ حمدي.

وقد كتب أحمد شفيق نشيد «وطني الأكبر» من تلحين عبدالوهاب وقام بغنائه العديد من نجوم الغناء العربي، وكان منهم «عبدالحليم ووردة وصباح ونجاح سلام.

اعتزل أحمد شفيق كتابة الأغاني العاطفية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من حياته، وانصرف إلى كتابة الأغاني الدينية، وقيل إن الشيخ الشعراوي كان له تأثير كبير في هذا التحول.

وقد جمع العديد من قصائده وأغانيه في ديوان باسم «أنت عمري» خرج في عدة طبعات وسرعان ما نفد من سوق الكتاب، وكان ذلك في أواخر 2006 و2007، وتوفي في 31 أغسطس 2008 عن عمر 79 عامًا.