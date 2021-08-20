الدفاعات السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي من فوق لبنان على محيطي دمشق وحمص وتسقط معظم صواريخه/ فيديو

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك” بسماع دوي انفجارات بسبب صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، حاولت استهداف بعض المواقع في ريفي العاصمة دمشق ومحافظة حمص.

ونقل مراسل “سبوتنيك” عن مصدر أمني رفيع في سوريا، معلومات تفيد بعبور “صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، حاولت استهداف بعض مواقعنا في ريفي العاصمة دمشق وحمص”.

وأكد المصدر أن “صواريخ دفاعنا الجوي تصدت لمعظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها”.

ونوه المصدر إلى أن الجهات الأمنية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناتجة عن سقوط الصواريخ التي تم اعتراضها فوق الأراضي السورية.

كما ذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا، أنه “حوالي الساعة 03ر23 من مساء اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوى برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص”.

وأضاف المصدر “أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان”.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت في الـ 22 من تموز الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على منطقة القصير بريف حمص وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وفي وقت لاحق اليوم، نقلت وكالة “سبوتنيك” عن “مصدر أمني سوري” بأن الاعتداء الإسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق أمس قد أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين.

وأوضح المصدر للوكالة أن “أعمار القتلى تتراوح بين 20 و50 عاما، وتم نقل القتلى والمصابين إلى مشفى دير عطية وحالة الجرحى ليست خطيرة”.

وأضاف أن 3 صواريخ سقطت على 3 أماكن مختلفة في مدينة قارة بريف دمشق الشمالي”، وأن صاروخين سقطا شرق المدينة، بينما سقط الثالث شمال غربها، وأن “جميعها سقطت على منازل المواطنين وتسببت بهدم منزلين وأضرار مادية بالمنازل القريبة”.

سوريا تطالب مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة

وق ادانت سوريا الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت محيط دمشق ومحيط مدينة حمص أمس، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية: “الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية لن تنجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري والجيش العربي السوري وحلفائه، ولن تثنيهم عن هزيمة تنظيمي داعش وجبهة النصرة وباقي المجموعات الإرهابية شريكة (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية في الإرهاب”.

وأضاف البيان: “وزارة الخارجية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد سوريا، وأن يفرضا على الاحتلال الإسرائيلي احترام القرارات المتعلقة باتفاقية فصل القوات، ومساءلته عن إرهابه وجرائمه”.

لبنان يحتج للأمم المتحدة على القصف

وفي بيروت طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، من وزيرة الخارجية الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة لتقديم شكوى ضد إسرائيل، التي قصفت مرة جديدة سورية من الأجواء اللبنانية.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في تغريدة عبر “تويتر” إن دياب طلب من وزيرة الخارجية بالتكليف، زينة عكر، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة “تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية وعرض سلامة الطيران المدني للخطر وهدّد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر”.

وأضافت: “أكد الرئيس دياب أن استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدا مباشرا للقرار الأممي 1701، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701”.