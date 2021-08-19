وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 12 وفاة و782 إصابة كورونا و531 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 764,987
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جرينتش+2 10:48
ألمانيا تتجه نحو استقلالية اكثر، ورئيسها يعلن ان أفغانستان “وصمة عار” على جبين الغرب
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