وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 13 وفاة و888 إصابة كورونا و697 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 764,302

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 13 وفاة و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10252 وفاة والإصابات إلى 786585، بينما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 05ر3 بالمئة.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12031 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات مئة حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات إلى 97 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 653 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 12 بالمئة.

وفي إقليم الجنوبـ، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 697 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 764302 حالة.

كما أشار إلى إجراء 29145 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 8896697 فحصاً.