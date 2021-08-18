وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 12 وفاة و782 إصابة كورونا و531 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 764,987
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جرينتش+2 11:49
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 13 وفاة و888 إصابة كورونا و697 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 764,302
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