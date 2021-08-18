وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 12 وفاة و782 إصابة كورونا و531 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 764,987
أهم العناوين
جرينتش+2 11:49
عذر اقبح من ذنب.. “نوري السعيد الجديد” يذعن لاملاءات ماكرون باستبعاد الرئيس الاسد من حضور مؤتمر قمة بغداد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني