سعودية تقتحم محلا بسيارتها أثناء تدريبها على القيادة/ فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطعا مصورا يظهر اقتحام سيارة لأحد المحلات بالعاصمة الرياض، وتحطيم واجهته الزجاجية وإحداث أضرار فيه.

وبين المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة، سيارة تستعد للتوقف أمام أحد المحلات، إلا أنها اندفعت بشكل مفاجئ نحو المحل المقابل لها، فحطمت الواجهة الزجاجية له.

​وأظهرت زاوية أخرى لكاميرا مراقبة مثبتة داخل المحل اقتحام السيارة للمحل، ودهس أحد الأشخاص وإحداث تلفيات كبيرة.

ويظهر المقطع المتداول نزول أحد الأشخاص من المقعد المجاور لمقعد السائق، دون أن ينزل الجالس على مقعد القيادة، الذي أكد عدد من متداولي المقطع أنها امرأة كانت تتدرب على القيادة لكنها لم تتمكن من إيقاف السيارة.

وكانت السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارات اعتبارا من 23 يونيو/ حزيران 2018، تنفيذا لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عام 2017، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.

لحظة اقتحام سيارة تقودها امرأة “تتعلم القيادة” لأحد المحلات في مدينة #الرياض؛ ما أسفر عن تحطيم واجهته. pic.twitter.com/IanpNDljY4 — رائج السعودية (@raejksa) August 18, 2021