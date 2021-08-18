الزعيم بالف خير وسيعود إلى شاشة السينما بعد غياب 11 عاماً

أبدى المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، غضبه من كثرة الشائعات التي تطلق علي شقيقه الزعيم، والتي كان أخرها شائعة إصابة الزعيم بفيروس «كورونا» وخضوعه للعزل المنزلي.

ونفى عصام إمام ذلك، قائلا: «أنا مش فاهم بجد الناس دى بتجيب الكلام دا منين هو انتو ليه مستعجلين عليه وكل شوية شائعات مرض وتعب».

وكانت شائعة إصابة الزعيم عادل امام بفيروس «كورونا»، وخضوعه للعزل المنزلي، قد انتشرت بشكل كبير خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذى أقلق محبيه.

وأضاف عصام إمام: «الزعيم الحمدلله زي الفل وموجود دلوقتي في الساحل الشمالي بيصيف مع أبنائه وأحفاده ومبسوط وصحته تمام جدا ومفيش فيه أي حاجة».

ومن جهة أخرى كان رامي إمام، نجل الزعيم، قد أعلن عن قرار اتخذه والده الفنان عادل إمام بالعودة إلى شاشة السينما، بعد غياب عنها دام 11 عاما، وذلك من خلال مشروع سينمائي لم يفصح عن تفاصيله.

يذكر أن أخر عمل فني للزعيم عادل إمام في الدراما كان مسلسل «فلانتينو» الذي عرض في رمضان 2020، والذي شاركت فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، علاوة على وداليا البحيرى ومحمد الكيلانى وحمدى الميرغنى وطارق الإبيارى وهدى المفتى ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.