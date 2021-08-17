هزلت.. توقيع اتفاقية لمنح الأفضلية للمنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق الإسرائيلية خلال “عام التفرغ” العبري

اجتمع وزير الزراعة الاسرائيلي عودد فورر، اليوم الثلاثاء، على الجانب الاردني من جسر اللنبي الحدودي مع نظيره الاردني خالد الحنيفات لمناقشته وسائل تعميق التعاون بين البلدين في مجال الزراعة، وشارك بالاجتماع كل من السفير الاسرائيلي في الاردن ايتان سوركيس، والسفير الاردني في اسرائيل غسان المجالي.

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد تم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاق خاص لاستيراد المنتجات الزراعية الاردنية الى اسرائيل في عام التفرغ وبالعبرية “شميتا” (يطلق على العام الذي تحظر فيه بحسب التوراة كل اشكال اعمال الزراعة بحسب الديانة اليهودية ويتكرر كل 7 أعوام) وذلك للحفاظ على التنويع مصادر الواردات الزراعية الى اسرائيل، والاستجابة لمتطلبات الفئة السكانية التي تحافظ على تقاليدها الدينية من جانب، ومن جانب آخر تنفيذ فوائد منصوص عليها في اتفاقية التجارة بين البلدين.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة طرق مضاعفة التعاون التجاري الزراعي بين البلدين والطرق، لنقل المعرفة في مجالات الابتكار،والزراعة الدقيقة والاستشعار عن بعد. وايضا تمت مناقشة سبل التعامل المشترك مع الآفات ومعالجة الامراض النباتية والحيوانية على جانبي الحدود.

كما تناقش الجانبان حول معالجة الحرائق العابرة للحدود وتأثيرها على المزارعين من جانبي الحدود، وشدد البيان على ان هذا الاجتماع يؤكد أهمية العلاقة بين اسرائيل والاردن، وتطوير علاقات الجوار وتعزيز التعاون بين البلدين، واهمية الزراعة كرافعة لتعزير العلاقات بين البلدين والشعبين!!!